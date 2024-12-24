В Общественной палате России назвали катастрофической ситуацию с детьми мигрантов в школе

В ОП России назвали катастрофической ситуацию с детьми мигрантов в школе

Ситуация с детьми мигрантов в школах России является катастрофической. Об этом заявила заместитель председателя комиссии по межнациональным, межрелигиозным отношениям и миграции Общественной палаты (ОП) страны Маргарита Лянге, ее слова приводит «Говорит Москва».

«Получается, что дети приезжают, которые двух слов связать не могут. У нас уже просто катастрофическая ситуация случилась в школах. Я знаю очень много регионов, где преподаватели увольнялись, потому что директор школы не имеет права, согласно закону, не брать ребенка, которого ему приводят», — сказала она.

Лянге отметила, что все дети должны учиться, однако они обязаны для этого понимать, что говорит им преподаватель. По ее мнению, в России могут появиться школы, в которых детей буду учить русскому языку.

20 декабря Совфед одобрил закон о запрете принимать в школы детей мигрантов без знания русского языка. Теперь перед зачислением в школу в обязательном порядке будет проверяться законность нахождения ребенка в России, а также уровень знания им русского языка.

Тестирование будет бесплатным, его будут проводить в государственной или муниципальной общеобразовательной организации.