Минфин РФ отказался от идеи льготной ипотеки для участников СВО на Украине

Министерство финансов России прокомментировала идею предоставить участникам специальной военной операции (СВО) на Украине возможность оформлять льготную ипотеку со ставкой два процента годовых. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ ведомства.

Минфин объяснил отказ от льготной ипотеки для участников СВО

Ведомство не поддержало возможность оформления льготной ипотеки для участников спецоперации. В документе Минфина объясняется, что уже существующие льготные программы («Семейная ипотека», «Льготная ипотека», «Дальневосточная и арктическая ипотека», «Сельская ипотека», «Льготная ипотека на территориях новых субъектов РФ»,«ИТ-ипотека») сформировали существенные диспропорции на рынке кредитования.

Представленное предложение Минфином России не поддерживается Иван Чебесков замминистра финансов

В Минфине добавили, что продление и расширение условий льготных ипотечных программ на больший круг россиян трансформировало инструмент «льготной ипотеки» в массовый продукт. «Это привело к отрицательным результатам и не позволило достичь всех поставленных целей, прежде всего по повышению доступности жилья для граждан», — отметили в документе.

Инициаторами предложения стали депутаты Госдумы

Изначально с идеей об ипотеке для военных выступил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. Позже члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ во главе с председателем комитета Сергеем Пахомовым представили концепцию новой льготной программы ипотечного кредитования для участников СВО. Парламентарии предложили ввести программу со ставкой два процента на всей территории России.

Для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области лимит по льготной ипотеке определили в 12 миллионов рублей. Шесть миллионов рублей — для остальных регионов с минимальным первоначальным взносом в 20 процентов от стоимости недвижимого имущества.

В обращении отметили, что воспользоваться льготной программой можно будет только один раз.

Парламентарии также называли альтернативы ипотеки для участников СВО

Зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин назвал идею льготной ипотеки для участников СВО вполне разумной, но дорогостоящей. По его мнению, эта мера намного затратнее, чем прямой выкуп и передача недвижимости семьям.

Намного дешевле эту квартиру выкупить и отдать напрямую человеку, потому что если ипотека на 30 лет, депозит — 25 процентов годовых, то это означает, что переплата составит 7,5 раза. То есть на эти деньги можно было бы купить 7,5 квартиры вместо одной, дать семь с половиной семьям, а не одной семье. Михаил Делягин зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике

В свою очередь, глава Приморского края Олег Кожемяко предложил выдавать жилье детям участников СВО для их «патриотического настроя». Он отметил, что для семей военнослужащих в регионе действует льготная ипотека. Однако по егго мнению, необходимо выдавать жилье именно детям участников СВО.

Льготные кредиты в России поручили донастроить

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо донастроить льготные кредитные программы в стране. По его мнению, по госпрограммам (в том числе, по семейной ипотеке) не должно возникать финансовых лимитов.

6 процентов составляет ставка по семейной ипотеке

Кроме того, российский лидер призвал правительство сохранить программу семейной ипотеки со ставкой шесть процентов «без всяких изъятий». Анализ информации, которая поступила на прямую линию с президентом, демонстрирует, что вопрос льгот по ипотеке стоит остро, добавил он.