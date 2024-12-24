В России ответили раскритиковавшему ЧМ-2018 немецкому футболисту

Депутат Свищев: футболист Лам ошибся, говоря о ЧМ-2018 в России

Чемпионат мира по футболу 2018 года, проведенный в России, был признан одним из лучших, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Так он ответил бывшему немецкому футболисту Филиппу Ламу, выразившему недовольство тем, что мероприятие проводилось в недостаточно демократической стране. Свищев подчеркнул, что чемпионаты должны проводиться в странах независимо от их государственного строя.

«Мнение Лама идет вразрез с позициями ФИФА и УЕФА, которые регулируют развитие футбола во всем мире. Я с уважением отношусь к Ламу как к спортсмену, но не как к функционеру, отвечающему за развитие спорта. Проводить соревнования, подобные ЧМ, нужно независимо от континента, госстроя, вероисповедания страны или чего-то еще. Так что уважаемый спортсмен ошибается», — считает Свищев.

Он напомнил, что ЧМ-2018 был признан одним из лучших. Политик также подчеркнул, что событие дало большой толчок развитию футбола в России.

«Это не только стадионы и улучшенная инфраструктура, но и наследие. Остались новые футбольные поля, детские школы. Остались миллионы наших детей, которые занимаются на этих полях — это мощнейший толчок футбола в России, интереса к нему», — заявил депутат.

Ранее Лам заявил, что перед выбором стран-хозяек турниров важно оценивать условия и политическую ситуацию. По его мнению, Европа немного пострадала из-за проведения чемпионатов мира по футболу в России (2018 год) и Катаре (2022 год).