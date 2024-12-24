Бывший немецкий футболист заявил о пострадавшей от ЧМ-2018 в России Европе

Бывший немецкий футболист Лам: Европа немного пострадала от ЧМ-2018 в России

Бывший защитник сборной Германии Филипп Лам высказался о проведении крупных спортивных соревнований в различных странах. Его слова приводит Bayerischer Rundfunk.

По мнению Лама, перед выбором стран-хозяек турниров важно посмотреть, какие там условия и политическая ситуация. Он положительно оценил проведение в 2024 году чемпионата Европы по футболу в Германии и Олимпийских игр во Франции. «Солидарность снова стала заметна не только в Германии, но и по всей Европе», — отметил экс-футболист.

Лам заявил, что Европа немного пострадала из-за проведения чемпионатов мира по футболу в России (2018) и Катаре (2022). «Поэтому так важно, что этим летом все проводилось в Европе, в демократических странах, и мы увидели, на что способны футбол и спорт», — добавил он.

Российские сборные и клубы не принимают участие в розыгрышах международных турниров из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Команды проводят только товарищеские матчи. Из-за ограничений от Международного олимпийского комитета в Играх-2024 в Париже смогли выступить только 15 россиян в нейтральном статусе.