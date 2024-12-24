Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
21:13, 24 декабря 2024Интернет и СМИ

Названа главная ошибка США в Афганистане

NYT: США провалились в Афганистане из-за ставки на бандитов в ополчении
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Mark Wilson / Pool / Reuters

Попытки Соединенных Штатов Америки сформировать проправительственное ополчение на севере Афганистана провалились из-за привлечения в эти формирования бандитов и маргиналов. Главную ошибку США в регионе назвала газета The New York Times (NYT), которая провела собственное расследование.

Последствия провала проявились в ходе хаотичного вывода войск США в 2021 году. Как утверждается в статье, ожидалось, что именно на севере государства смогут утвердиться такие ценности, как демократия и права женщин, однако регион капитулировал в считанные дни и перешел под контроль движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ).

На протяжении многих лет Штаты помогали в финансировании, вербовке и обучении банд ополченцев, уничтожавших и грабивших целые общины, сообщает NYT, журналисты которой в рамках расследования взяли более 50 интервью в провинции Кундуз.

«Это спонсируемое государством бедствие стало главным фактором того, что, несмотря на два десятилетия контроля и два триллиона долларов американских денег, Афганистан пал», — резюмируется в материале. Согласно данным американской газеты, так же считают и талибы, по мнению которых, использование против них преступников было ошибкой.

Ранее член палаты представителей от Республиканской партии Майк Лоулер обвинил команду американского лидера Джо Байдена в обострении зарубежных конфликтов. По его словам, все началось с катастрофического вывода войск США из Афганистана.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Экс-глава МИД Австрии назвала возможных причастных к подрыву «Северных потоков»

      Зеленскому предложили провести интервью на русском языке

      75-летняя пенсионерка попала под колеса собственного автомобиля

      Путин выразил готовность увеличить квоты для студентов из Таджикистана в вузах России

      Бывший бездомный стал кандидатом на звание одного из лучших российских писателей

      Названа главная ошибка США в Афганистане

      Тимоти Шаламе смутил фанатов видео с оголенным торсом

      На Западе назвали самую серьезную стратегическую ошибку Украины

      «Орешник» назвали доказательством лидерства России

      На Пугачеву и Распутину планировали покушение

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше