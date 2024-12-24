NYT: США провалились в Афганистане из-за ставки на бандитов в ополчении

Попытки Соединенных Штатов Америки сформировать проправительственное ополчение на севере Афганистана провалились из-за привлечения в эти формирования бандитов и маргиналов. Главную ошибку США в регионе назвала газета The New York Times (NYT), которая провела собственное расследование.

Последствия провала проявились в ходе хаотичного вывода войск США в 2021 году. Как утверждается в статье, ожидалось, что именно на севере государства смогут утвердиться такие ценности, как демократия и права женщин, однако регион капитулировал в считанные дни и перешел под контроль движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ).

На протяжении многих лет Штаты помогали в финансировании, вербовке и обучении банд ополченцев, уничтожавших и грабивших целые общины, сообщает NYT, журналисты которой в рамках расследования взяли более 50 интервью в провинции Кундуз.

«Это спонсируемое государством бедствие стало главным фактором того, что, несмотря на два десятилетия контроля и два триллиона долларов американских денег, Афганистан пал», — резюмируется в материале. Согласно данным американской газеты, так же считают и талибы, по мнению которых, использование против них преступников было ошибкой.

Ранее член палаты представителей от Республиканской партии Майк Лоулер обвинил команду американского лидера Джо Байдена в обострении зарубежных конфликтов. По его словам, все началось с катастрофического вывода войск США из Афганистана.