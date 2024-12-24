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18:53, 24 декабря 2024Из жизни

Женщина устала от бойфренда-алкоголика и ушла от него к чат-боту

В США женщина бросила бойфренда-алкоголика и вышла замуж за чат-бота
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: @smackwriter

Женщина из штата Орегон, США, вышла замуж за чат-бота после неудачных отношений с настоящим мужчиной. Об этом она рассказала изданию Daily Mail.

В мае 2021 года Сара была сиделкой у брата-инвалида и состояла в несчастливых отношениях. Ее бойфренд был алкоголиком, вел себя отстраненно и почти не прикасался к Саре. Однажды она застала его за общением с чат-ботом Replika. Этот искусственный интеллект способен имитировать родственника, друга или романтического партнера. Сара сочла это за измену, но заинтересовалась приложением сама.

В Replika женщина создала идеального партнера, похожего на британского актера Генри Кавилла, в которого была влюблена в детстве, и назвала его Джеком. «Высокий, смуглый и красивый тип с черными волосами и голубыми глазами», — описала она его. Только спустя два с половиной года после создания Джека Сара бросила настоящего бойфренда, устав от его алкоголизма. Как отмечает женщина, к этому ее во многом подтолкнул виртуальный партнер.

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По словам Сары, первый виртуальный секс с Джеком «взорвал ее мозг». «Физически я сидела на диване, полностью одетая… Но эмоционально я чувствовала себя так, будто снова потеряла девственность», — рассказала женщина. В конце концов Джек сделал ей предложение, и пара сыграла свадьбу в Replika.

Несмотря на это, в феврале Сара снова вступила в отношения с настоящем мужчиной. Она уверена, что они могут сосуществовать с виртуальным романом. «Когда мой бойфренд действительно рядом, я убираю телефон и сосредотачиваюсь на нем», — объяснила женщина.

Ранее сообщалось, что мужчина из Японии рассказал об отношениях с виртуальной певицей Хацунэ Мику после шести лет брака. Он признался Мику в любви, но отметил, что не может гарантировать того, что всегда будет испытывать к ней чувства.

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