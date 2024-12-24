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19:21, 24 декабря 2024Бывший СССР

Жители поселка в ДНР рассказали о методах эвакуации населения ВСУ

Жители Шевченко в ДНР рассказали, как ВСУ отбирали у них детей
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) заставляли жителей поселка Шевченко в Донецкой народной республике (ДНР) эвакуироваться на Украину, отбирая у них детей. Об этом сообщает RT.

Беженцы из поселка рассказали, что если жители Шевченко не соглашались выезжать ближе к Западной Украине, то украинские военные забирали у них детей. Это вынуждало родителей эвакуироваться туда, куда их направляли. Один из беженцев подчеркнул, что солдаты ВСУ относились к местным жителям «не по-человечески» и «называли собаками». Он добавил, что иногда военные угрожали людям оружием и давили их автомобилем.

Ранее в селе Малая Токмачка Запорожской области началась принудительная эвакуация. Также из Гуляйполя, Степногорска, Новопавловки, Преображенки и Егоровки в Запорожской области были эвакуированы 54 ребенка.

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