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19:57, 24 декабря 2024Ценности

Звезда сериала «Физрук» снялась в прозрачном наряде в откровенной позе

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Анастасия Панина

Анастасия Панина. Фото: @actresspanina

Российская актриса театра и кино Анастасия Панина снялась в прозрачном наряде в откровенной позе. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

41-летняя звезда сериала «Физрук» предстала перед камерой в фотостудии в белом кружевном наряде, состоящем из брюк и кофты. Поверх последней она надела атласный корсет без бретелей. При этом Панина согнула ноги в коленях и облокотилась на одну руку. «Вытворяли», — подписала артистка.

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В то же время стилисты сделали знаменитости объемную укладку и мейкап в нюдовых оттенках. В качестве аксессуаров Панина выбрала массивные серьги и кольца. Образ актрисы завершила обувь на высоком каблуке в тон наряду.

Ранее в декабре 42-летняя звезда сериала «Воронины» опубликовала фото без штанов. Она разместила черно-белый снимок, на котором предстала сидя перед фотографом на одном колене.

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