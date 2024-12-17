42-летняя звезда сериала «Воронины» опубликовала фото без штанов

42-летняя актриса Екатерина Волкова опубликовала фото в боди и колготках

Российская актриса Екатерина Волкова опубликовала фото в откровенном образе. Соответствующие кадры появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

42-летняя звезда сериала «Воронины» разместила черно-белый снимок, на котором предстала сидя перед фотографом на одном колене. Для фото актриса надела боди без рукавов, капроновые колготки и туфли на высоком каблуке и с острым носом. При этом стилисты собрали волосы артистки в прическу, а визажисты нанесли макияж.

В ноябре звезда «Ворониных» снялась в откровенном наряде. Российская актриса Екатерина Волкова предстала перед камерой в бежевом термобелье, подчеркнувшем ее стройную фигуру. При этом артистка также надела нюдовый бюстгальтер.