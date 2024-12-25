Энергетик высказался о вероятности блэкаута на Украине

Юшков: украинская энергетика в сложном положении, но у РФ нет желания ее добить

Ситуация для украинской энергетики сложная, но у России нет стремления ее добить, рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. О вероятности блэкаута на Украине энергетик высказался в разговоре с «Лентой.ру».

«Такими ударами, которые Россия наносит, вероятно, Россия не ставит задачу достичь полного блэкаута на Украине. Мы видим, что эти удары не систематичны, а наносятся в ответ на действия Украины. Но при этом Россия не старается выбить окончательно всю украинскую электроэнергетику», — сообщил Юшков.

Аналитик рассказал, что энергетика Украины сильно повреждена. Тем не менее он добавил, что Киев перенастроил ее работу.

«У них остается три огромных столпа. Первое — это три атомных электростанции. Второе — это импорт из Европы. Третье — гидростанции. Россия в основном била по тепловой энергетике. Но приведет ли это к полной остановке энергосистемы Украины? Нет», — заявил он.

Судя по всему, у России нет желания выбить всю украинскую энергетику Игорь Юшков ведущий аналитик ФНЭБ, эксперт Финансового университета при правительстве РФ

Юшков отметил, что Украина еще никогда не проходила отопительный сезон в таком плохом состоянии энергетики.

«Как ни странно, они еще и запаслись газом очень плохо. Может быть, даже в конце отопительного сезона придется кого-то отключать, особенно если будут резкие морозы. Поэтому в целом ситуация сложная для украинской энергетики, но мы не видим стремления России добить ее», — заключил энергетик.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил массированный удар по энергетике страны. По его словам, зафиксированы отключения электричества в нескольких регионах. Специалисты работают над восстановлением подачи света, отметил Зеленский.