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18:03, 25 декабря 2024Силовые структуры

Дело возбудили в отношении российской пенсионерки за поджог петарды в торговом центре

В Серпухове возбудили дело в отношении пенсионерки за поджог петарды в ТЦ
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: InfinitumProdux / Shutterstock / Fotodom

В Серпухове возбудили уголовное дело в отношении 77-летней женщины, которая подожгла петарду в торговом центре по указанию телефонных мошенников. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

Дело расследуется по статье о хулиганстве. 24 декабря в полицию обратились с сообщением о задымлении в торговом центре на Борисовском шоссе. На место прибыли правоохранители, которые выяснили, что причиной задымления стал поджог пиротехнического изделия. Полицейские установили нарушительницу и доставили ее в отдел.

Там женщина рассказала, что попала под влияние телефонных мошенников.

Ранее сообщалось, что в Невинномысске возбудили уголовное дело в отношении 68-летней жительницы, которая подожгла упаковку с фейерверками в отделении банка.

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