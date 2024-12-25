Против российской пенсионерки возбудили дело за поджог упаковки с фейерверками в банке

На Ставрополье возбудили дело против пенсионерки за поджог фейерверка в банке

В Невинномысске возбудили уголовное дело в отношении 68-летней жительницы, которая подожгла упаковку с фейерверками в отделении банка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Дело расследуется по статье о хулиганстве. Задержанная пенсионерка рассказала, что накануне ей позвонил неизвестный и заявил, что ее счета заблокированы, а деньги с них списаны. Для разблокировки и возращения накоплений от женщины потребовали поджечь в банке пиротехнику, что она и сделала. Теперь пенсионерке грозит до семи лет колонии.

Ранее сообщалось, что в Норильске силовики задержали женщину за поджог банкомата.

