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08:39, 25 декабря 2024Силовые структуры

Поджегшую банкомат в Норильске женщину задержали

В Норильске силовики задержали женщину за поджог банкомата
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости В российском городе женщина подожгла банкомат и сняла происходящее на видео

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Сотрудники полиции задержали женщину, которая устроила поджог банкомата в Норильске и снимала происходящее на камеру телефона. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке МВД России по Красноярскому краю.

По данным ведомства, сообщение о ЧП в отделении банка на улице Металлургов поступило в отдел полиции на минувшей неделе. Вскоре личность злоумышленницы, устроившей поджог, была установлена.

Сейчас женщине грозит до пяти лет лишения свободы по части 2 статьи 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») УК РФ.

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