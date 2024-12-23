Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:50, 23 декабря 2024Силовые структуры

В российском городе женщина подожгла банкомат и сняла происходящее на видео

В Норильске полиция ищет женщину, поджегшую банкомат и снявшую все на видео
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Норильске полиция разыскивает женщину, которая подожгла банкомат и сняла происходящее на видео. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.

По данным правоохранителей, ЧП произошло в отделении банка, расположенного на лице Металлургов. Прибывшие на место оперативники просмотрели камеры видеонаблюдения и вычислили подозреваемую. Ею оказалась женщина примерно 32-40 лет. Она была одета в длинную черную куртку и черную шапку. Сейчас полицейские устанавливают личность фигурантки дела и ее местонахождение.

Возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»). По этой статье подозреваемой грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Анапе женщина запустила фейерверк у здания полиции, а затем пошла к отделению банка, достала канистру и попыталась облить банкоматы бензином, но ее остановили прохожие.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На территории бывшего завода в России произошел взрыв. Есть жертвы и пострадавшие

      Россияне назвали самые популярные мемы 2024 года

      Прохор Шаляпин купил матери квартиру

      Российский шестиклассник отравился неизвестным психотропным веществом и попал в реанимацию

      В Молдавии подготовили программу плановых отключений электроэнергии

      В Раде назвали цель приезда директора ЦРУ в Киев

      В России рухнул спрос на самогонные аппараты

      Раскрыта диета похудевшего на 40 килограммов Джигана

      Суд оштрафовал Михалкова на 300 рублей

      Упала стоимость полисов ОСАГО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше