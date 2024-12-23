В российском городе женщина подожгла банкомат и сняла происходящее на видео

В Норильске полиция ищет женщину, поджегшую банкомат и снявшую все на видео

В Норильске полиция разыскивает женщину, которая подожгла банкомат и сняла происходящее на видео. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.

По данным правоохранителей, ЧП произошло в отделении банка, расположенного на лице Металлургов. Прибывшие на место оперативники просмотрели камеры видеонаблюдения и вычислили подозреваемую. Ею оказалась женщина примерно 32-40 лет. Она была одета в длинную черную куртку и черную шапку. Сейчас полицейские устанавливают личность фигурантки дела и ее местонахождение.

Возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»). По этой статье подозреваемой грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Анапе женщина запустила фейерверк у здания полиции, а затем пошла к отделению банка, достала канистру и попыталась облить банкоматы бензином, но ее остановили прохожие.