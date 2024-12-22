Еще в одном российском городе попытались поджечь банкомат

МВД: жительница Анапы попыталась поджечь банкомат

В Анапе женщина запустила фейерверк у здания полиции, а затем пошла к отделению банка, достала канистру и попыталась облить банкоматы бензином, но ее остановили прохожие. В настоящий момент россиянка задержана, сообщает ОМВД Анапы в Telegram-канале.

Местная жительница рассказала, что действовала «по указанию третьих лиц, которые все это время вели с ней разговор по телефону». В отношении 59-летней женщины возбудили уголовное дело о статье 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») УК РФ.

Днем ранее пенсионерка взорвала банкомат на Среднеохтинском проспекте в Петербурге, она также была задержана. Сообщается, что женщину обманули украинские мошенники. В этот же житель Северной столицы поджег два банкомата и попытался поджечь еще один.

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