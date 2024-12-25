Пакистан нанес авиаудары по Афганистану

Талибы сообщили об авиаударах Пакистана по афганской провинции Пактика

Пакистан нанес ряд авиаударов по восточной провинции Пактика в Афганистане. Жертвами атаки стали по меньшей мере 46 человек, большинство из них женщины и дети. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на правящий в Афганистане «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация).

Министерство иностранных дел Афганистана заявило, что вызвало главу миссии Пакистана в Кабуле для передачи Исламабаду официальной ноты протеста в связи с бомбардировкой пакистанскими военными самолетами, предупредив дипломата о последствиях подобных действий.

«Афганистан считает этот жестокий акт вопиющим нарушением всех международных принципов и очевидным актом агрессии», — заявил в своем заявлении представитель Министерства национальной обороны Энаятулла Хоуразми, подчеркнув, что Афганистан не оставит действия Пакистана без ответа.

Пакистанский чиновник, осведомленный об этом вопросе, но отказавшийся назвать свое имя, сообщил агентству, что Пакистан нанес авиаудары по лагерю исламистской военизированной группировки «Техрик-Талибан Пакистан» (ТТП «Пакистанские талибы»). Отмечается, что заявленная цель группировки — навязать исламский религиозный закон в стране, как это сделал «Талибан» в Афганистане.

Ранее «Талибан» официально поздравил сирийских террористов с захватом столицы Сирии Дамаска. В частности, представители талибов назвали президента Сирии Башара Асада «тираном». Кроме того, власти Афганистана выразили «искренние поздравления», добавив, что приход к власти террористов является «благословлением всех мусульман».

