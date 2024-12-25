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11:13, 25 декабря 2024Россия

Получившая десять лет колонии россиянка пожаловалась на невозможность уйти на СВО

Жительница Читы получила десять лет колонии и захотела пойти на СВО
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Приговоренная к длительному лишению свободы жительница Читы захотела отправиться на специальную военную операцию (СВО). Об этом сообщает издание Chita.Ru в Telegram.

В 2019 году россиянку осудили за мошенничество. Суд приговорил ее к десяти годам колонии. После начала спецоперации она заявила о готовности пойти на военную службу.

По словам женщины, она на протяжении двух лет добивается отправки в зону боевых действий. При этом ей якобы либо отказывают, либо оставляют ее обращения без ответа. «Почему убийцам и наркоманам без образования, без проблем дают возможность пойти на службу, а человеку, имеющему образование, нет?» — задалась вопросом осужденная.

Ранее находившаяся под следствием бывшая башкирская чиновница заявила о желании отправиться на СВО. Такую возможность уже на стадии предварительного следствия ей предоставляет уголовно-процессуальное законодательство.

ЖЗЛ
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