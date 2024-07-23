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11:02, 23 июля 2024Россия

Находящаяся под следствием бывшая российская чиновница попросилась на СВО

«Ъ»: находящаяся под следствием бывшая чиновница из Башкирии попросилась на СВО

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Находящаяся под следствием бывшая председатель госкомитета по молодежной политике из Башкирии Яна Гайдук попросилась на специальную военную операцию (СВО). О желании экс-чиновницы рассказал газете «Коммерсантъ» ее адвокат Ильмир Халиков.

Он отметил, что поправки в действующее российское законодательство позволяют это сделать на стадии обвинения. Юрист пояснил, что на посту главы госкоммолодежи Башкирии Гайдук «оказывала содействие в организации гуманитарных миссий в зоне СВО» и волонтерской помощи членам семей военнослужащих. Ей вручали благодарность от президента России.

Халиков подчеркнул, что его подзащитная приняла решение отправиться в зону боевых действий ради сохранения репутации и максимального содействия военнослужащим.

Гайдук, возглавлявшей госкомитет по молодежной политике с июня 2021 года по январь 2024 года, вменяется превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий (часть 3 статья 286 УК РФ) при ремонте объекта культурного наследия «Дом Костерина», переданного под молодежное пространство «Йэшлек House».

Ранее первый зампред правительства Забайкальского края Марат Мирхайдаров, который четыре месяца пробыл добровольцем в зоне СВО, решил не возвращаться на фронт из-за скопившейся работы.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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