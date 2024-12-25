Появились первые кадры спасения пассажиров после крушения самолета в Казахстане

В сети опубликовали кадры пострадавших после крушения самолета в Актау

В сети появились первые кадры с места крушения самолета AZAL (Azerbaijan Airlines) возле Актау — на них пострадавшим пассажирам пытаются оказать помощь. Ролик опубликовало издание Baza.

На кадрах видно обломки самолета, лежащего в поле, и пострадавших людей, которых пытаются спасти. Некоторые из них хромают, другие сидят на земле. За кадром слышатся крики женщины, которая зовет мать.

Как сообщается в Telegram-канале РБК, в первые минуты после падения пострадавших вытаскивали сами пассажиры и оказавшиеся рядом рабочие. Люди выбирались из самолета через образовавшуюся дыру в салоне.

Самолет Embraer 190 выполнял рейс из Баку в Грозный и потерпел крушение в трех километрах от Актау после столкновения со стаей птиц. На его борту находились 62 пассажира, в том числе 16 россиян, а также граждане Азербайджана и Киргизии. По предварительным данным, из них выжили 28 человек.