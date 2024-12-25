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13:59, 25 декабря 2024Россия

Сергей Собянин представил депутатам МГД проект развития Москвы

Сергей Собянин обозначил основные цели развития Москвы на ближайшие годы

Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства Москвы / АГН «Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе ежегодного отчета обсудил с депутатами Мосгордумы проект развития города.

«Мы живем в мире, где постоянно идет борьба. Борьба за умы и таланты, инвестиции и технологии. Битва за людей, за человеческий капитал. И в этой битве мы должны побеждать снова и снова. Остановка или даже замедление в развитии будет означать проигрыш. Другими словами, Москва обязана стремиться быть лучшим городом Земли. В этом и состоит наша стратегия», – сказал мэр.

Он отметил, что за прошедшее время было успешно реализовано десятки проектов. «И ни ковид, ни санкции не смогли остановить развитие Москвы», – подчеркнул мэр.

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