Сергей Собянин представил депутатам МГД проект развития Москвы

Сергей Собянин обозначил основные цели развития Москвы на ближайшие годы

Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе ежегодного отчета обсудил с депутатами Мосгордумы проект развития города.

«Мы живем в мире, где постоянно идет борьба. Борьба за умы и таланты, инвестиции и технологии. Битва за людей, за человеческий капитал. И в этой битве мы должны побеждать снова и снова. Остановка или даже замедление в развитии будет означать проигрыш. Другими словами, Москва обязана стремиться быть лучшим городом Земли. В этом и состоит наша стратегия», – сказал мэр.

Он отметил, что за прошедшее время было успешно реализовано десятки проектов. «И ни ковид, ни санкции не смогли остановить развитие Москвы», – подчеркнул мэр.