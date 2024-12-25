Россияне назвали привычки на новогодних корпоративах

Rambler&Co: около половины россиян предпочли бы премию вместо корпоратива

Аналитики медиахолдинга Rambler&Co в разгар сезона новогодних корпоративов спросили у интернет-пользователей, как они относятся к ним в 2024 году. Итоги демонстрируют разнообразие взглядов — от энтузиазма до полного равнодушия.

Около половины (46 процентов) россиян сообщили, что предпочли бы получить премию вместо вечеринки. У 20 процентов сотрудников в этом году нет корпоративов, так как их компании отказались от этой традиции. 17 процентов видят в мероприятии удобный повод для неформального общения с коллегами. Каждый десятый (10 процентов) считает, что работа и развлечения должны быть разделены, поэтому посещает корпоративы редко. Только 7 процентов признались, что с радостью готовятся к мероприятию, тщательно выбирая костюмы и предвкушая праздник.

Для трети (34 процента) посетителей корпоративов ключевым элементом оказались еда и угощения. 22 процентам важны подведение итогов года и награждение лучших сотрудников. Конкурсы и розыгрыши, как способ раскрыть таланты, и танцы с музыкой ценят по 14 процентов опрошенных. Для 8 процентов особое место занимает торжественная речь руководителя, а для других 8 процентов — возможность узнать свежие сплетни.

Самый популярный совет для успешного корпоратива от 61 процента респондентов — вовремя уйти, чтобы избежать неприятных ситуаций. 16 процентов рекомендуют пить только сок или безалкогольные напитки, чтобы сохранить ясность ума. 12 процентов советуют воспользоваться неформальной обстановкой и обсудить повышение, а 11 процентов искренне предлагают брать с собой контейнеры для угощений, чтобы продолжить отмечать праздник дома.

Самым комфортным вариантом проведения новогоднего корпоратива для более трети опрошенных (39 процентов) оказались спокойные посиделки в офисе. Поход в бар или ресторан со своей командой выбрали 33 процента. Совместные выезды за город предпочли 14 процентов, а классические сценарии с ведущими и конкурсами — 13 процентов. Наименее востребованными стали тренинги на сплочение коллектива (1 процент).

Если корпоратив «неизбежен», надо сделать все для его хорошего завершения. Самый желанный итог вечера для 29 процентов — ценные призы. Полное отсутствие компрометирующих видео важно для пятой (20 процентов) части сотрудников. Для 19 процентов на корпоративе важно публичное признание их заслуг, а 18 процентов надеются найти новых друзей среди коллег. Для 14 процентов мероприятие удалось, если стало источником новых мемов и смешных историй, которые можно обсуждать весь январь следующего года.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 12 по 19 декабря 2024 года, охват составил 42 216 интернет-пользователей, среди которых 58 процентов мужчин и 42 процента женщин.