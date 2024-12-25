В Подмосковье открыли путепровод раньше срока

В Раменском округе вблизи станции «Быково» досрочно открыли путепровод

В Подмосковье 2,5 года назад в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» одновременно начали строить четыре путепровода: в Быково, Аникеевке, Апрелевке и Опалихе. Сегодня открыли первый из них — с опережением графика на три месяца. Старт движению дал заместитель председателя правительства Московской области – министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик вместе с жителями.

Строительство объекта контролировал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и приезжал сюда с проверкой.

«В Раменском округе сегодня дали старт движению по долгожданному путепроводу. Мы обещали жителям достроить важные дорожные объекты до конца года и буквально на прошлой неделе запустили Мытищинскую хорду и Пироговское шоссе, открыли Северный обход Лобни, чуть раньше — новую разворотную эстакаду на Каширке, а в выходные президент открыл обход деревни Малые Вяземы на ЦКАД. Спасибо президенту за то, что поддержал нашу просьбу построить путепроводы на самых интенсивных участках железной дороги, в том числе МЦД. Запуск МЦД значительно облегчил жизнь жителей Москвы и Подмосковья, но интенсивное движение поездов создало сложности на некоторых переездах. Сейчас благодаря президентскому проекту мы можем "расшить" эти сложные места», — отметил Воробьев.

Этот переезд, расположенный между поселками Быково и Удельная, связывающий Егорьевское шоссе с трассой М-5 «Урал», перестал уже справляться с возросшим потоком машин. Пробки здесь растягивались на 2-3 км. Причем, образовывались не только в час пик, но и в периоды минимального трафика, поскольку из-за интенсивного движения электропоездов шлагбаум опускался на длительное время. Кроме того, ситуацию усложнило закрытие переезда в соседнем поселке Ильинский. В итоге каждый день в заторах стояли тысячи жители Раменского, Удельного, Быково, Жуковского, Малаховки и других населенных пунктов.

Благодаря строительству современного двухполосного путепровода проезжать железнодорожные пути автомобилисты смогут за 10 минут. Транспортная ситуация улучшится для 40 тысяч жителей.

Длина дорожно-транспортного объекта — более 380 метров, а вместе со съездами и заездами со стороны Южного проспекта в поселке Удельная и улицы Леволинейной в поселке Быково — 1,2 километра. Интересно, что из-за плотной застройки путепровод имеет необычную конфигурацию — с косым пересечением железнодорожных путей.

Для удобства пешеходов обустроили тротуары, установили шумозащитные экраны. А к концу следующего года сделают еще подземный переход длиной 140 метров — между ул. Интернациональной и Южным проспектом.

В следующем году в Подмосковье начнут возводить еще ряд путепроводов — в Балашихе (деревня Черное), Люберцах, Орехово-Зуеве, Мытищах и Лыткарине через М-5 «Урал».

