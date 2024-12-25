Рианна высказалась о популярном в 2000-х тренде фразой «о чем, черт возьми, я думала?»

Певица Рианна высказалась о модном в 2000-х тренде на штаны с трусами навыпуск

Барбадосская певица Рианна высказалась об одном популярном в 2000-х тренде, которому она следовала, фразой «о чем, черт возьми, я думала?». Соответствующий фрагмент из интервью доступен в TikTok.

Ведущий шоу Mystery Fashionist поинтересовался у исполнительницы, о какой модной тенденции она сожалеет. «Боже мой. Зачем ты поднимаешь эту старую дрянную тему? Когда я только начала носить мешковатые джинсы с трусами навыпуск», — с иронией ответила звезда.

В разговоре собеседник Рианны также упомянул сочетание спортивных штанов с туфлями на высоких каблуках. «Я бы никогда об этом не пожалела, особенно теперь, в роли матери. Каблук — лучшее, что я могла сделать для своего стиля», — отметила она.

В апреле Рианна также высказалась о своей любви к откровенным нарядам.