Рианна высказалась о своих откровенных нарядах фразой «я делала много дерьма»

Певица Рианна с сожалением высказалась о своих откровенных нарядах

Барбадосская певица Рианна с сожалением высказалась о своих откровенных образах. Интервью с ней публикует British Vogue.

36-летняя исполнительница, которая регулярно появлялась на различных мероприятиях в оголяющих тело нарядах, оценила некоторые из них на камеру. По словам знаменитости, переосмыслить свой стиль ей помогло материнство. «Став матерью я поняла, что больше никогда бы так не оделась», — заявила она, сопроводив свою фразу снимком прозрачного платья.

Кроме того, Рианна призналась, что часто задается вопросом, почему она вообще так одевалась. «Я делала много дерьма. Например, соски и трусы наружу. Иногда я думаю: "Господи, я правда этого делала?"» — подчеркнула певица в заключение.

Ранее в апреле Рианна в образе монахини обнажила грудь на камеру во время съемки для журнала Interview.