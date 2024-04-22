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12:48, 22 апреля 2024Ценности

Рианна высказалась о своих откровенных нарядах фразой «я делала много дерьма»

Певица Рианна с сожалением высказалась о своих откровенных нарядах
Рианна

Рианна . Фото: Belinda Jiao / Reuters

Барбадосская певица Рианна с сожалением высказалась о своих откровенных образах. Интервью с ней публикует British Vogue.

36-летняя исполнительница, которая регулярно появлялась на различных мероприятиях в оголяющих тело нарядах, оценила некоторые из них на камеру. По словам знаменитости, переосмыслить свой стиль ей помогло материнство. «Став матерью я поняла, что больше никогда бы так не оделась», — заявила она, сопроводив свою фразу снимком прозрачного платья.

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Кроме того, Рианна призналась, что часто задается вопросом, почему она вообще так одевалась. «Я делала много дерьма. Например, соски и трусы наружу. Иногда я думаю: "Господи, я правда этого делала?"» — подчеркнула певица в заключение.

Ранее в апреле Рианна в образе монахини обнажила грудь на камеру во время съемки для журнала Interview.

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      Карина Черных
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