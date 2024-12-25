Россиянин сорвался с 25-метрового водопада на Бали и выжил, сломав позвоночник

Россиянин сорвался с 25-метрового водопада на Бали, выжил и остался без обезболивающих в местной больнице. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Утверждается, что 34-летний Виктор в результате инцидента сломал позвоночник и пробил легкое. В больнице Sanglah ему были оказаны некачественные медицинские услуги: его не мыли, за ним не убирали пустые бутылки, а персонал не отвечал на его вызовы, из-за чего ему приходилось бить по стенам.

Впоследствии мужчину эвакуировали в Россию, однако перед полетом он был вынужден заплатить штраф в размере 10 миллионов индонезийских рупий (62 тысяч рублей) из-за просроченной визы. Сейчас врачи оказывают Виктору необходимую помощь.

Ранее в Индонезии гражданину России пригрозили смертной казнью за попытку распространения семи видов наркотиков. В ходе обыска его съемной квартиры одновременно были обнаружены гашиш, метамфетамин, кокаин, МДМА, марихуана, псилоцибиновые грибы и тридцать шесть пакетов белых кристаллов, предположительно, мефедрона.