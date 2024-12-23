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22:49, 23 декабря 2024Мир

Россиянину пригрозили казнью в Индонезии

Jakarta Globe: на Бали задержан гражданин России за распространение наркотиков
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Darren Whiteside / Reuters

В Индонезии гражданину России грозит смертная казнь за попытку распространения семи видов наркотиков. Об этом сообщает портал Jakarta Globe.

33-летнего россиянина задержали на острове Бали, где он проживал в течение года, при попытке распространения 223,15 грамма гашиша. В ходе обыска его съемной квартиры были обнаружены и другие наркотики — метамфетамин, кокаин, МДМА, марихуана, псилоцибиновые грибы и тридцать шесть пакетов белых кристаллов, предположительно, мефедрона.

В ходе допроса мужчина сообщил, что наркотики были заказаны из Таиланда. Он утверждает, что занимался исключительно получением и распространением запрещенных веществ. По словам задержанного, он не знает личностей своих работодателей, несмотря на то, что участвовал в операции более года. Отмечается, что россиянину грозит смертная казнь или до 20 лет лишения свободы.

Ранее гражданина России задержали в Южной Корее по подозрению в производстве наркотиков.

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