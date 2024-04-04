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13:38, 4 апреля 2024Мир

В Южной Корее задержали россиянина по подозрению в производстве наркотиков

Полиция Южной Кореи задержала россиянина по подозрению в производстве наркотиков

Фото: Ahn Young-joon / AP

Россиянина задержали в Южной Корее по подозрению в производстве наркотиков. Об этом заявили в полицейском управлении южной части провинции Кенгидо, сообщает ТАСС.

Полиция уточнила, что 27 марта были задержаны трое человек. По крайней мере один из них является гражданином России, однако южнокорейские СМИ называют русскими всех задержанных.

Отмечается, что подозреваемые сами употребляли наркотики.

Ранее в Британии опознали жителя Киева, продававшего британцам яд. Мужчина с ноября 2020 года через интернет продавал токсичное вещество, использование которого привело к летальному исходу 130 человек.

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      Виктория Кондратьева
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