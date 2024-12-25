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14:33, 25 декабря 2024Силовые структуры

Российского волонтера оштрафовали на 500 рублей за нарушение военного положения

В Петербурге суд оштрафовал волонтера за нарушение военного положения в ЛНР
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга впервые оштрафовал на 500 рублей местного жителя за нарушение режима военного положения. Об этом «Ленте.ру» сообщила глава Объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

К ответственности привлекли волонтера Сергея Филатова, зарегистрированного в Шушерах. Установлено, что 3 ноября в 01:45 он находился на улице в поселке городского типа Новопсковск в Луганской народной республике (ЛНР), где действовал указ главы о комендантском часе.

Вину мужчина признал. Известно, что он занимался доставкой посылок военным.

Ранее сообщалось, что в Чебоксарах задержали мужчину за оправдание теракта в «Крокусе».

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