Судьбу поставок газа из России в Европу после разрыва сделки с Украиной оценили

Новак: судьба транзита газа через Украину зависит от договоренностей ЕС и Киева

Судьба поставок российского топлива через газотранспортную систему (ГТС) Украины после окончания срока действия контракта «Газпрома» с «Нафтогазом» будет зависеть от договоренности Евросоюза (ЕС) и Киева. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак, его слова приводит ТАСС.

Чиновник отметил, что в настоящее время этот вопрос не решен. При этом европейские страны и местные энергетические компании заинтересованы в продолжении поставок российского топлива по данному маршруту. «Но это зависит в первую очередь от договоренности Евросоюза и Киева о возможности таких поставок», — резюмировал вице-премьер.

Новак добавил, что Россия со своей стороны готова поставлять топливо не только по существующей ветке через газораспределительную станцию «Суджа», но и по другим маршрутам. О каких именно дополнительных вариантах транзита идет речь, вице-премьер уточнять не стал. «Есть ряд других маршрутов», — заключил он.

Ранее европейские энергокомпании SPP, MOL Uzbek Oil and Gas и MVM, а также крупные промышленные клиенты из Венгрии, Австрии, Италии и Словакии обратились к главе Еврокомиссии с призывом сохранить транзит российского газа после завершения контракта «Газпрома» и «Нафтогаза» 31 декабря 2024 года. Участники рынка предупредили о необратимых последствиях для украинской ГТС при отказе продлевать соглашение с российским энергохолдингом.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что транзитное газовое соглашение с Украиной «уже точно» не будет продлено. Премьер-министр республики Денис Шмыгаль подтвердил, что поставки топлива из РФ в Европу по этому маршруту прекратятся 1 января 2025 года в 07:00.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее подчеркивал, что с 2025 года страна будет самостоятельно договариваться с европейскими партнерами по поводу возможности продолжения поставок российского газа в ЕС через ее территорию. При этом речь должна идти о топливе не от «Газпрома», а от других компаний.