На Западе раскрыли сбывшиеся «пророчества» Ванги на 2024 год

Газета Daily Mail: слова Ванги об экономическом кризисе в 2024 году сбылись

Британская газета Daily Mail раскрыла «пророчества» болгарской ясновидящей Ванги (полное имя — Вангелия Пандева Гуштерова), которые сбылись в уходящем году. Статья под заголовком «Страшные предсказания слепой ясновидящей Ванги, которые воплотились в жизнь в 2024 году» вышла на сайте издания.

В материале утверждается, что Ванга предвидела мировой экономический кризис в 2024 году. «По всему миру люди столкнулись с сокращением рабочих мест и финансовой неопределенностью», — говорится в статье. Хотя экономика Британии в этом году выросла, миллионы жителей страны c трудом сводят концы с концами из-за инфляции, добавила западная газета.

Также сбывшимися сочли слова ясновидящей о климатическом кризисе. «Экстремальные погодные явления обрушились на земной шар, в том числе беспрецедентные наводнения в испанской Валенсии и разрушительные штормы в Европе и Северной и Южной Америке. (...) Похоже, климат находится в состоянии кризиса, как и предвидела баба», — отмечается в материале.

Положительным «пророчеством» Ванги, которое сбылось, газета назвала крупные прорывы в медицине. Издание сообщило, что в 2024 году ученые достигли больших успехов в лечении рака шейки матки и болезни Альцгеймера.

Ранее Daily Mail опубликовала «пророчества» Ванги и французского астролога и алхимика Нострадамуса на 2025 год. Сообщалось, что оба предсказали войну в Европе в 2025 году.