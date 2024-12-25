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16:12, 25 декабря 2024Ценности

Звезда «Русалочки» подарила годовалому сыну роскошную Ferrari

Звезда «Русалочки» Холли Бэйли подарила годовалому сыну роскошную Ferrari
Мария Винар

Кадр: PontiacMadeDDG / YouTube

Звезда фильма «Русалочка» режиссера Роба Маршалла, актриса и участница музыкального дуэта Chloe x Halle Холли Бэйли подарила годовалому сыну роскошную машину. Соответствующее видео доступно на YouTube-канале ее экс-возлюбленного, рэпера Дэррила Дуэйна Грэнберри-младшего, более известного по псевдонимом DGG.

В середине празднования дня рождения наследника Бэйли гости вышли на парковку. Присутствующие удивились подарку, который звездные родители презентовали своему сыну Хайло. На размещенных кадрах видно, как к семье подъехал красный автомобиль марки Ferrari. Грэнберри-младший взял на руки сына и сел вместе с ним за руль машины. «Это для Хало или для меня? Я даже не знаю! Да я шучу, ребята. Он сможет водить эту машину только через 15 лет», — с иронией высказался рэпер.

Сама Бэйли села в автомобиль на пассажирское сиденье и снимала происходящее на камеру.

В апреле сообщалось, что Холли Бэйли снялась в купальнике через несколько месяцев после родов. Тогда знаменитость запечатлела себя в бикини, позируя перед зеркалом.

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