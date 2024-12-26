Армия России ударила по украинским военным аэродромам и пунктам управления БПЛА

Минобороны сообщило об ударах по украинской военной инфраструктуре

Армия России нанесла удар по объектам украинской военной инфраструктуры. Об этом сообщило Минобороны в ежедневной сводке о событиях в зоне проведения специальной военной операции.

Российским дальнобойным оружием были поражены украинские военные аэродромы, пункты управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и склады боеприпасов.

Кроме того, под удар российских войск попали 143 района сосредоточения живой силы и военной техники противника, отметили в Минобороны.

25 декабря Минобороны отчиталось о занятии российскими войсками населенного пункта Новый Труд в Донецкой народной республике. Контроль над ним установили бойцы группировки войск «Центр». 26 декабря военное ведомство проинформировало об установлении контроля над населенным пунктом Гигант в том же регионе.