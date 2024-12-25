Российские войска заняли еще один населенный пункт в ДНР

Минобороны: российские бойцы заняли Новый Труд в ДНР

Минобороны: российские бойцы заняли населенный пункт Новый Труд в Донецкой народной республике. Об этом сообщило Минобороны в ежедневной сводке о событиях в зоне проведения специальной военной операции.

Контроль над селом установили военнослужащие Центральной группировки российских войск.

Суточные потери противника на указанном направлении превысили 550 человек.

Ранее армия России заняла Сторожевое в ДНР. Переход населенного пункта под контроль российских войск стал возможен благодаря действиям солдат и офицеров группировки «Восток».