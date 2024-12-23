Армия России заняла населенный пункт в ДНР

Минобороны: армия России заняла Сторожевое в ДНР

Армия России заняла населенный пункт Сторожевое в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило Минобороны в ежедневной сводке о ходе боевых действий в зоне проведения специальной военной операции.

Контроль над населенным пунктом установили бойцы группировки войск «Восток», отметили в военном ведомстве.

За сутки боев на указанном направлении потери противника составили до 155 человек, добавили в Минобороны.

В конце минувшей недели российские войска установили контроль над населенными пунктами сразу в двух регионах. Речь идет о Красном в ДНР и Лозовом в Харьковской области.