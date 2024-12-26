Артист Большого театра ответил на обвинения во лжи об отравлении

Солист Большого театра Василий Соколов заявил, что никакой драки в баре не было

Солист Большого театра Василий Соколов опроверг новость о том, что он выдумал историю с отравлением водой, чтобы скрыть драку в баре от начальства. Его слова передает Telegram-канал Mash.

В видео, опубликованном журналистами, Соколов заявил, что не дрался в московском клубе и травм от пивного бокала у него нет. По его заявлению, отравление действительно было, а медики даже прописали артисту лечение после госпитализации.

Уточняется, что Василий жаловался на химический ожог рта, глотки и кончика языка. Врачи оценили состояние мужчины как удовлетворительное: прописали диету, ингаляции, полоскание горла и леденцы.

Ранее сообщалось, что история с отравлением солиста оперы Василия Соколова могла оказаться выдумкой, чтобы скрыть госпитализацию артиста после драки в баре.