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17:24, 26 декабря 2024Культура

Артист Большого театра ответил на обвинения во лжи об отравлении

Солист Большого театра Василий Соколов заявил, что никакой драки в баре не было
Андрей Шеньшаков
Василий Соколов

Василий Соколов. Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Солист Большого театра Василий Соколов опроверг новость о том, что он выдумал историю с отравлением водой, чтобы скрыть драку в баре от начальства. Его слова передает Telegram-канал Mash.

В видео, опубликованном журналистами, Соколов заявил, что не дрался в московском клубе и травм от пивного бокала у него нет. По его заявлению, отравление действительно было, а медики даже прописали артисту лечение после госпитализации.

Уточняется, что Василий жаловался на химический ожог рта, глотки и кончика языка. Врачи оценили состояние мужчины как удовлетворительное: прописали диету, ингаляции, полоскание горла и леденцы.

Ранее сообщалось, что история с отравлением солиста оперы Василия Соколова могла оказаться выдумкой, чтобы скрыть госпитализацию артиста после драки в баре.

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