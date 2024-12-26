Глава Якутии высказался о смертельном пожаре в изоляторе для дезертиров. Он обещал выяснить, почему погибли пять человек

Глава Якутии назвал тяжелой историей пожар в изоляторе, где погибли дезертиры

Глава Якутии Айсен Николаев назвал тяжелой и трагической историей смертельный пожар в изоляторе временного содержания (ИВС) для дезертиров, самовольно покинувших место службы в Якутске. Он пообещал рассказывать о ходе следствия и причинах ЧП, которое унесло жизни пятерых человек.

По словам Николаева, изолятор находился в управлении не у региональных властей, а подчинялся напрямую Министерству обороны России. При этом он отметил, что власти обязательно проинформируют общественность о ходе расследования трагедии.

После трагедии возникли вопросы: почему произошел пожар, почему не были своевременно приняты меры, почему люди задохнулись? На эти вопросы ответит следствие и представители Министерства обороны Айсен Николаев глава Республики Саха (Якутия)

В рамках расследования была создана большая комиссия из Восточного военного округа. Сейчас следователи изучают результаты экспертиз и все материалы.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

При пожаре в изоляторе не выжили пять человек, еще семеро пострадали

Возгорание произошло в ночь с 19 на 20 декабря в 2:00 по местному времени. Позже появились видеокадры с места происшествия. На представленном РИА Новости видео показано, как сотрудники коммунальных служб начали работу на территории учреждения. При этом движение в переулке, где расположен изолятор, не перекрывалось.

В результате пожара погибли пять человек. По данным оперштаба российского региона, еще семеро пострадали, им оказывается медицинская помощь.

«По сообщению Военного комиссариата, причина пожара выясняется, на месте работают профильные органы. Выражаем соболезнования родным и близким погибших», — добавили в оперштабе.

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Пожар могли устроить сами дезертиры

В данный момент рассматриваются разные версии причин возгорания на месте пожара в изоляторе Якутска. Об этом ранее сообщил глава региона Айсен Николаев. По его словам, на месте происшествия работают военные следственные органы, они изучают детали случившегося.

По предварительным данным, пожар могли устроить дезертиры. Такую возможную версию случившегося представил сотрудник экстренных республиканских служб в беседе с РИА Новости. По данным источника агентства, причиной трагедии могло стать воздействие высокой концентрации угарного газа. Он отметил, что военные пошли на отчаянный шаг, желая сбежать.

При этом в якутском региональном МЧС отказались комментировать пожар. Как сообщает портал «Якутск вечерний», спасатели открестились от смертельного происшествия, отметив, что такие инциденты не входят в компетенцию спасательной службы.

«Комментирование объектов Министерства обороны в сферу деятельности МЧС России не входит», — приводят журналисты слова представителя МЧС по городу.