Названо число поджогов и взрывов по заданию мошенников с Украины

В России за последние 10 дней было совершено более 40 поджогов и взрывов по заданию мошенников с Украины. Об этом сообщает ТАСС.
По данным правоохранителей, люди в торговых центрах, банках и других общественных местах бросали бутылки с зажигательной смесью, петарды. Кроме того, они обливали бензином и пытались поджечь служебные автомобили.
Инциденты фиксируют в разных городах — в частности, в Москве и области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Новосибирске, Владивостоке, Перми, Курске, Ставропольском крае.
Ранее стало известно, что в центре Москвы мужчина кинул коктейль Молотова в полицейскую машину. Предварительно, поджигатель стал жертвой мошенников, его задержали.