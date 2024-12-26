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05:32, 26 декабря 2024Силовые структуры

Названо число поджогов и взрывов по заданию мошенников с Украины

В России за 10 дней совершили более 40 поджогов по заданию мошенников с Украины
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

В России за последние 10 дней было совершено более 40 поджогов и взрывов по заданию мошенников с Украины. Об этом сообщает ТАСС.

По данным правоохранителей, люди в торговых центрах, банках и других общественных местах бросали бутылки с зажигательной смесью, петарды. Кроме того, они обливали бензином и пытались поджечь служебные автомобили.

Инциденты фиксируют в разных городах — в частности, в Москве и области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Новосибирске, Владивостоке, Перми, Курске, Ставропольском крае.

Ранее стало известно, что в центре Москвы мужчина кинул коктейль Молотова в полицейскую машину. Предварительно, поджигатель стал жертвой мошенников, его задержали.

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