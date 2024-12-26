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04:25, 26 декабря 2024Бывший СССР

Порошенко заявил о невозможности проведения выборов на Украине

Порошенко: на Украине нельзя проводить выборы, этот процесс ослабит страну
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

На Украине на текущий момент нельзя проводить выборы, поскольку данный процесс ослабит страну, и она проиграет в конфликте с Россией. Об этом рассказал бывший украинский президент Петр Порошенко (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в интервью «5 каналу».

Как считает политик, те, кто агитируют за проведение выборов в данный момент, являются распространителями «российской ИПСО (информационно-психологической операции)». «И отдельные недальновидные политиканы, которые хотят прорваться к власти, не понимают, что мы можем из-за этих процессов потерять Украину», — посетовал Порошенко.

Он также высказал мнение, что Москва хочет видеть слабый Киев.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что проведение выборов на украинской территории возможно при условии понятных гарантий безопасности.

В свою очередь, президент РФ ранее заявлял, что украинский лидер Владимир Зеленский и назначенные им органы власти нелегитимны. По его словам, проблема для Украины заключается в том, что целый ряд органов власти формируется президентом, в том числе руководство областей и силовых структур.

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