Yota рассказала о росте интереса россиян к сервисам по поиску работы

Yota: интерес россиян к сервисам по поиску работы вырос на треть

Россияне в 2024 году стали активнее пользоваться онлайн-сервисами для поиска работы. Мобильный интернет-трафик на таких ресурсах вырос на 33% по сравнению с прошлым годом, а количество пользователей увеличилось на 17%. К такому выводу пришли аналитики Yota на основе анализа обезличенных данных абонентов.

Также почти в два раза выросло время, которое соискатели проводят на сайтах по трудоустройству. Этот показатель составил в среднем 64 минуты за месяц, что на 19% больше, чем годом ранее. Пик активности пришелся на июль и август: в каждом из этих месяцев пользователи тратили в среднем по 86 минут на поиск работы онлайн.

Основной прирост (53%) в сегменте сервисов по поиску работы обеспечили мужчины. При этом по среднему трафику и времени, проведенному на сайтах, оба пола примерно равны. Женщины тратят в месяц в среднем 62,6 минуты и 3,16 Мбайт, а мужчины — 62,9 минуты и 3,12 Мбайт.

Больше всего новых соискателей пришло из возрастной категории 46-55 лет (+25% пользователей и +41% трафика). На втором месте группа 56+ с приростом на 24% по количеству пользователей и на 42% по объему мегабайт. Также существенно выросла доля абонентов 26-35 лет (+21% пользователей и +37% трафика). А вот молодежная аудитория до 25 лет, напротив, снизилась.