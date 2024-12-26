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10:23, 26 декабря 2024Россия

Россиянка заразила 12 детей туберкулезом

Жительница Приморья заразила 12 детей туберкулезом
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Жительница Приморья заразила 12 детей туберкулезом. Об этом сообщает «Московский комсомолец» в Telegram.

Женщина работала в школьной столовой без медкомиссии. При это у нее была открытая форма туберкулеза. При трудоустройстве работница представила подложные документы.

Под суд пошла не только сама женщина, но также нанявшая ее индивидуальный предприниматель и медицинский регистратор, который выдал поддельную медкнижку.

Ранее на Урале пациенты детской больницы и их родители отравились едой. Незадолго до появления первых симптомов они поужинали макаронами. После случившегося в медицинском учреждении организовали проверку.

ЖЗЛ
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