В Госдуме высказались о возможности введения штрафов за использование VPN

Депутат Ющенко заявил, что тема штрафов за VPN не обсуждалась в Госдуме

Введение штрафов за использование VPN в России не обсуждалось и не прорабатывалось, рассказал «Ленте.ру» депутат Госдумы Александр Ющенко. По его словам, на данный момент неясно, насколько необходима и реализуема эта мера.

«Чтобы говорить о такой теме в реальной плоскости, она должна обсуждаться экспертным сообществом. Вопрос в том, каким образом будут приходить эти штрафы, насколько реально все это будет отражаться, как выяснять, как мониторить. Пока же кто-то просто вбросил очередную сплетню», — сказал политик.

По его словам, сегодня достаточно много спекуляций на тему цифровых платформ: о закрытии, о блокировках, штрафах. Но на данный момент, как подчеркнул депутат, тема штрафов за VPN не обсуждалась и не прорабатывалась в профильном комитете Госдумы.

«Будет ли эта тема развиваться — не знаю. Я выступаю за адекватность, и ряд решений, принимающихся сейчас, я бы не поддержал. Но ожидать можно всего, что угодно. Хотя, конечно, есть много вопросов и сомнений, касаемо необходимости и реализации штрафов за VPN», — заключил Ющенко.

Ранее IT-эксперты допустили введение в России штрафов за использование VPN. Система может работать аналогично штрафам за нарушение правил дорожного движения.