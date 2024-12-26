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10:26, 26 декабря 2024Интернет и СМИ

В России допустили введение штрафов за использование VPN

IT-эксперт Гизатуллин допустил введение в России штрафов за использование VPN
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

IT-эксперты допустили введение в России штрафов за использование VPN. Об этом пишет Hi-Tech Mail.

Как сообщил анонимный источник, в России могут ввести административную ответственность за использование средств для обхода блокировок. Система может работать аналогично штрафам за нарушение правил дорожного движения. «После сбора информации пользователю прилетит штраф, например, на "Госуслуги", как сейчас работает с налогами и штрафами за превышение скорости на дороге. Скорее, такие штрафы будут небольшими, но регулярными. Можно считать это платой за доступ в зарубежный интернет», — рассказал он.

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Основатель IT-компании TIQUM Юрий Гизатуллин заявил, что у Роскомнадзора есть технические возможности отслеживать использование гражданами VPN-сервисов. Однако, как уточнил он, такие системы требуют больших ресурсов.

По мнению эксперта, введение штрафов за использование VPN маловероятно. Он объяснил, что определить, использует человек такую технологию для кибербезопасности или же для подключения к незаконным ресурсам, невозможно.

Советник практики интеллектуальной собственности юридической компании ЭБР Кристина Мкртчян усомнилась в том, что россиян начнут массово штрафовать за использование VPN. «Более вероятным представляется точечное применение санкций в отношении случаев, связанных с другими правонарушениями, где VPN выступает как отягчающий фактор», — высказалась она.

Ранее сообщалось, что в России решили запретить распространение научной, научно-технической информации и статистики о VPN-сервисах для обхода блокировок. При этом информация о VPN для обеспечения защищенного удаленного доступа запрещена не будет.

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