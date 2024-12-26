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13:56, 26 декабря 2024Мир

В Западной Европе резко упала доля сторонников победы Украины

The Guardian: в Западной Европе резко упала доля сторонников победы Украины
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

В Западной Европе резко упала доля сторонников победы Украины. Опрос YouGov показал, что прекращение войны с Россией путем переговоров является предпочтительным вариантом в четырех из семи стран. Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что общественное желание поддерживать Украину до победы — даже если это будет означать продление конфликта — резко снизилось за последние 12 месяцев во всех государствах, где проводился опрос.

В Испании, Германии, Франции и Италии доля поддерживающих продолжение боевых действий до победы Киева не превысила 28 процентов. Почти половина респондентов в указанных странах высказалась за переговоры.

В Швеции, Дании и Британии, напротив, доля сторонников переговоров не превышает 32 процентов. Однако поддержка безоговорочной победы Украины снизилась почти на 20 процентов. Так, доля опрошенных британцев, выступающих за завершение конфликта в исключительную пользу Киева, снизилась с 55 до 36 процентов, шведов — с 60 до 50 процентов, датчан — с 58 до 40 процентов.

Ранее появилась информация, что в ЕС считают ошибкой заявления о необходимости победы Украины в конфликте с Россией. Об этом американскому журналу Politico сообщил источник в Евросовете.

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