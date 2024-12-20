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12:12, 20 декабря 2024Мир

В ЕС назвали ошибкой заявления о победе Украины

Politico: в Евросовете считают ошибкой заявления о необходимости победы Украины
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stringer / Reuters

В Европейском союзе (ЕС) считают ошибкой заявления о необходимости победы Украины в конфликте с Россией. Об этом американскому журналу Politico сообщил источник в Евросовете.

«Чиновник Евросовета заявил, что это ошибка и она будет исправлена», — приводит издание слова собеседника, прокомментировавшего призывы верховного представителя ЕС по иностранным делам и политики безопасности Каи Каллас. Она не раз заявляла, что «Россия не должна одержать верх».

Ранее премьер-министр Бельгии Александр де Кро призвал Киев «сначала победить» в конфликте и вернуть территории, прежде чем требовать гарантии безопасности от западных союзников.

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