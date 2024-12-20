В ЕС призвали Украину «сначала победить» вместо требования гарантий безопасности

Премьер Бельгии де Кро призвал Киев победить, а не просить гарантии безопасности

Премьер-министр Бельгии Александр де Кро призвал Киев «сначала победить» в конфликте и вернуть территории, прежде чем требовать гарантии безопасности от западных стран-союзниц. Его цитирует «Европейская правда».

«Прежде всего, Украина должна выиграть эту войну. Давайте не будем менять последовательность: первое — выиграть войну, отбросить назад россиян. Потом, конечно, ничего не исключено», — подчеркнул бельгийский премьер.

По словам де Кро, как только Киеву удастся выйти победителем, он получит желаемое, поскольку «тогда каждый будет вынужден играть свою роль в поддержке мира и предоставлении существенных гарантий безопасности».

В то же время премьер заявил, что говорить о размещении на территории страны мротворческого контингента преждевременно. Первостепенной темой для дискуссии должно стать то, как «обеспечить победу Украины», заключил он.

Ранее стало известно, что страны — члены ЕС отказались вводить на Украину миротворцев под флагом НАТО. При этом обсуждается возможность размещения миротворцев после завершения конфликта в качестве одного из вариантов предоставления гарантий безопасности республике, пока та не стала членом альянса.