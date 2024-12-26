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07:30, 26 декабря 2024Россия

Волонтер рассказал о помогавших разбирать завалы после удара ВСУ по Рыльску жителях

Волонтер Роот: жители разбирали завалы после ракетного удара ВСУ по Рыльску
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Pixabay

Жители Рыльска Курской области помогали разбирать завалы после ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу. Об этом сообщил координатор Молодежного крыла Народного фронта в регионе Илья Роот, его цитирует ТАСС.

«Жители нам рассказывали, да мы и сами видели, как они выходили на улицы, чтобы помочь разобрать завалы после удара. В такой ситуации неравнодушных нет», — сказал Роот.

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По его словам, команда Молодежного Крыла Народного фронта не сразу смогла приступить к разборам завалов. Специалисты рекомендовали волонтерам приезжать ночью, так как существовала угроза повторного украинского удара.

Во время атаки ВСУ по Рыльску люди пытались быстро спуститься в укрытия. Волонтер считает, что ВСУ ударяют по мирным жителям, так как видят, что проигрывают на поле боя.

20 декабря ВСУ нанесли ракетный удар по городу Рыльск в Курской области. Из одной из сбитых российскими средствами ПВО боеголовок упали примерно 17 суббоеприпасов, после чего в городе начался пожар. По одной из версий, обстрел велся из Черниговской области Украины. Пострадали 15 жителей города, удар по городу наносился из установки реактивной системы залпового (РСЗО) HIMARS.

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