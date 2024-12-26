Волонтер рассказал о помогавших разбирать завалы после удара ВСУ по Рыльску жителях

Волонтер Роот: жители разбирали завалы после ракетного удара ВСУ по Рыльску

Жители Рыльска Курской области помогали разбирать завалы после ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу. Об этом сообщил координатор Молодежного крыла Народного фронта в регионе Илья Роот, его цитирует ТАСС.

«Жители нам рассказывали, да мы и сами видели, как они выходили на улицы, чтобы помочь разобрать завалы после удара. В такой ситуации неравнодушных нет», — сказал Роот.

По его словам, команда Молодежного Крыла Народного фронта не сразу смогла приступить к разборам завалов. Специалисты рекомендовали волонтерам приезжать ночью, так как существовала угроза повторного украинского удара.

Во время атаки ВСУ по Рыльску люди пытались быстро спуститься в укрытия. Волонтер считает, что ВСУ ударяют по мирным жителям, так как видят, что проигрывают на поле боя.

20 декабря ВСУ нанесли ракетный удар по городу Рыльск в Курской области. Из одной из сбитых российскими средствами ПВО боеголовок упали примерно 17 суббоеприпасов, после чего в городе начался пожар. По одной из версий, обстрел велся из Черниговской области Украины. Пострадали 15 жителей города, удар по городу наносился из установки реактивной системы залпового (РСЗО) HIMARS.