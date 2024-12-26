ВТБ подвел итоги выкупа «Почта Банка»

В ВТБ заявили о консолидации 100 % акций «Почта Банка»

ВТБ подвел итоги сделки по выкупу акций «Почта Банка», в результате которой были консолидированы все 100 процентов ценных бумаг кредитной организации. Как уточнили в его пресс-службе, расчеты по выкупу доли в 49,99 процента у «Почты России» завершены, также ВТБ получил две акции, находившиеся у частного акционера.

«Как и планировали, в этом году мы закрыли сделку по консолидации акций "Почта Банка", а в следующем планируем начать миграцию его сети, клиентской базы и бизнеса на единую технологическую платформу под брендом ВТБ», — прокомментировал первый заместитель президента-председателя правления банка-покупателя Дмитрий Пьянов.

По его словам, сейчас ведется активное обсуждение форматов работы отделений объединенного банка и стратегии взаимодействия с клиентами.

О планах ВТБ выкупить «Почта Банк» стало известно в июле. В конце ноября его продажу одобрила Федеральная антимонопольная служба (ФАС), а 10 декабря о проведении сделки стоимостью 36 миллиардов рублей сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

«Почта Банк» основали как розничный банк, развивающий масштабную региональную сеть на базе почтовых отделений.

При создании было решено, что контролировать его будет ВТБ, но на фоне угрозы санкций две акции передали Дмитрию Руденко, на тот момент возглавлявшему кредитную организацию. В 2021 году эти бумаги у него выкупили, однако в феврале 2022 года ВТБ снова продал их — на этот раз новому президенту и председателю правления «Почта Банка» Александру Пахомову. В ноябре 2023 года «Почта Банк» сам попал под санкции США.

Сейчас сеть «Почта Банка» насчитывает 24 тысячи точек продаж, а активная клиентская база составляет девять миллионов человек, уточнили в ВТБ.