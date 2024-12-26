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12:29, 26 декабря 2024Россия

Замглавы российского города ушел на СВО

Вице-мэр Южноуральска ушел на спецоперацию
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Заместитель главы города Южноуральска Челябинской области ушел на специальную военную операцию (СВО). Об этом сообщили Ura.ru в горадминистрации.

О ком именно идет речь, в публикации не указано. При этом на сайте южноуральской мэрии в структуре администрации значатся только два замглавы мужчины. Это вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Сергей Клипа и замглавы города по правовым вопросам Борис Петров. Фотография последнего на сайте отсутствует, а указанный адрес его электронной почты начинается со спаренного символа Z.

Несмотря на анонимность новобранца, в мэрии опубликовали его обращение. В нем боец заявляет, что вдохновился примером других российских солдат, с которыми он плотно общался на протяжении нескольких лет.

Ранее на СВО ушел бывший начальник управления государственной и муниципальной службы администрации губернатора Московской области Вячеслав Малышев — фигурант уголовного дела о взятках. Мужчина проходит службу в одном из штурмовых подразделений в должности наводчика пулеметного отделения.

ЖЗЛ
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