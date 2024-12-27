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18:37, 27 декабря 2024Россия

Боец СВО рассказал о забеге к своим с «хлещущей, как из кабана, кровью» из раны

Боец СВО рассказал о побеге к своим при обильном кровотечении из раны
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Участник специальной военной операции с позывным Ярс рассказал о забеге к своим в ходе контратаки противника, несмотря на полученное ранение. Своими фронтовыми воспоминаниями он поделился с журналистами RT.

Мужчина признался, что украинские войска «утюжили» занимаемую его подразделением позицию целый день. При этом они задействовали все доступные им средства — артиллерию, автоматические гранатометы и беспилотники. Когда противник перешел в атаку, солдат, который к тому времени уже был ранен, принял решение занять новую позицию.

«Из меня кровь, как из кабана, начала хлестать, лицо в крови, по ногам течет», — вспоминает военнослужащий. По словам Ярса, во время забега он не чувствовал боли, только ощущал струящуюся из раны кровь. В итоге бойцу удалось благополучно добежать до укрытия, где ему оказали помощь.

Ранее другой участник СВО был вынужден 12 дней держать оборону несмотря на ранения. Этот эпизод случился во время штурма населенного пункта Курахово Донецкой народной республики. Солдат оставил позицию только после того, как получил соответствующий приказ.

ЖЗЛ
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