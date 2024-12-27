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20:21, 27 декабря 2024Бывший СССР

Боец ВСУ заявил об отступлении украинской армии к границе Днепропетровской области

В ВСУ сообщили об отходе украинской армии к границе Днепропетровской области
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отступают к границе Днепропетровской области. Об этом сообщил боец ВСУ с позывным Мучной в своем Telegram-канале.

По его словам, положение украинской армии ухудшается в Новоелизаветовке и Нововасильевке. Украинский военнослужащий также предрек бои за поселок Надеждинка.

«Все идет к тому, что мы постепенно отходим к главной линии обороны перед Днепром. (...) Битва за Днепропетровскую область будет», — написал Мучной.

Ранее на Украине признали приближение российских войск к Днепропетровской области. По информации украинского аналитического центра DeepState, до выхода на территорию региона Вооруженным силам (ВС) России осталось менее 10 километров.

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